توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض ونجران، وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة (20 – 40) كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة (15 – 35) كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى (50) كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي وحالة البحر متوسط الموج.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة (12 – 35) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.