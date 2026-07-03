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توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق

الجمعة ٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١١ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
المواطن - واس

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة نجران، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة (20 – 45) كم/ ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة (12 – 35) كم/ ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.
وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول بعد الظهيرة جنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة (12 – 35) كم/ ساعة وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة (10 – 28) كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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