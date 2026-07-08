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توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق

الأربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٦ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
المواطن - واس

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض ونجران، وكذلك على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة (20 – 40) كم/ساعة تصل إلى (50) كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة (20 – 40) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة (12 – 32) كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

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