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توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق

الجمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٥ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
المواطن - واس

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران والشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة تصل إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل الواصل إلى جازان.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة (15 – 30) كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة (20 – 40) كم /ساعة قد تصل إلى (50) كم/ ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين قد يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج قد يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة (15 – 32) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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