توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق 

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الجنوبية منها، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض، نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 13-27 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.