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توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 5 مناطق

الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٨ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 5 مناطق
المواطن - واس

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة والشرقية، ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك أجزاء من منطقتي الرياض ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 – 55 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وارتفاع المــوج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي حالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.
فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

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