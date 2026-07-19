توقف شبه كامل لحركة السفن عبر مضيق هرمز

تواجه حركة السفن عبر مضيق هرمز انخفاضاً ملحوظاً، بعد عودة الاستهداف الإيراني لها، واستئناف الولايات المتحدة للحصار البحري على الشحن المرتبط بطهران.

ووفقاً لبيانات “مارين ترافيك” عبرت 6 سفن المضيق خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما عبرت 3 سفن يوم الخميس، وهو أقل عدد يومي منذ مايو الماضي، فيما لم تمر ناقلات نفط خام أو ناقلات غاز طبيعي مسال.

وهو ما ينعكس في ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الضغوط المتزايدة التي تواجهها السفن في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم.

يذكر أن حركة السفن عبر مضيق هرمز كانت تصل إلى 125 سفينة يوميا قبل الحرب في المتوسط.

وكثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت قبل أيام، مما أثار احتمال العودة إلى حرب شاملة.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية أن الولايات المتحدة شنت غارات جديدة على إيران بعد أن أعلنت في وقت سابق مقتل جنديين أميركيين في الأردن وفقدان جندي آخر عقب هجوم إيراني.

وقبل شن الغارات أمس السبت، قال الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن واشنطن ستدفع ثمن “سعيها لتصعيد الصراع”.

وقالت القيادة المركزية في بيان إن الضربات الجوية بدأت في السادسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (2200 بتوقيت غرينتش)، بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب.