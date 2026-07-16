جامعة الأمير محمد بن فهد تحصل على اعتمادات دولية

حصلت جامعة الأمير محمد بن فهد على اعتمادات دولية من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، ومعهد الإدارة المعتمد (CMI).

وقد عملت كلية إدارة الأعمال على تطوير حزمة من البرامج الاحترافية المتخصصة في مجالات إدارة المشاريع، وتحليل الأعمال، والتسويق الرقمي، بالإضافة إلى تفعيل منصة “بلومبيرغ” (Bloomberg) المالية؛ لتدريب الطلبة وتزويدهم بمهارات التحليل المالي المتقدم.

كما رفعت الجامعة مستوى جاهزية طلابها وطالباتها للمنافسة في سوق العمل العالمي، من خلال التوسع في تقديم البرامج المهنية والشهادات الاحترافية المعتمدة دوليًا، بما ينسجم مع أحدث متطلبات القطاعات الحيوية.

وفي المجال التقني، نجحت كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بالجامعة في تمكين (2000) طالب وطالبة من الالتحاق ببرامج وشهادات تقنية عالمية في تخصصات الأمن السيبراني، وشبكات الحاسب، والحوسبة السحابية، والبرمجة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع أكاديمية سيسكو للشبكات (Cisco Networking Academy)، وأكاديمية أوراكل (Oracle Academy)، وأكاديمية أمازون لخدمات الإنترنت (AWS Academy).

ويأتي ذلك ضمن مساعي الجامعة المستمرة للارتقاء بمخرجاتها الأكاديمية، وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي؛ لضمان تخريج كوادر وطنية تمتلك أعلى المعايير المهنية، وقادرة على الإسهام في تلبية احتياجات سوق العمل.