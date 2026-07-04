جامعة الباحة تبدأ القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط

أعلنت جامعة الباحة اليوم، بدء استقبال طلبات القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي 1448هـ، عبر المنصة الوطنية الموحدة للقبول “قبول”.

ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق ببرامجها الأكاديمية من خريجي وخريجات الثانوية العامة، إلى الاطلاع على التخصصات المتاحة وشروط القبول، واستكمال إجراءات التقديم خلال المواعيد المعلنة، عبر الرابط التالي: https://bu.edu.sa/sites/default/files/2026-07/.