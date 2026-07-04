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للعام الجامعي 1448هـ

جامعة الباحة تبدأ القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط

السبت ٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٥ مساءً
جامعة الباحة تبدأ القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الباحة اليوم، بدء استقبال طلبات القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي 1448هـ، عبر المنصة الوطنية الموحدة للقبول “قبول”.

ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق ببرامجها الأكاديمية من خريجي وخريجات الثانوية العامة، إلى الاطلاع على التخصصات المتاحة وشروط القبول، واستكمال إجراءات التقديم خلال المواعيد المعلنة، عبر الرابط التالي: https://bu.edu.sa/sites/default/files/2026-07/.

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