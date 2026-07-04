المركزي الروسي يواصل رفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة خلال أسبوع.. ضبط 15591 مخالفًا بينهم 17 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف جامعة الباحة تعلن مواعيد طلبات التحويل الداخلي والخارجي روسيا تعلن السيطرة على مدينة كوستيانتينيفكا شرق أوكرانيا سعر الذهب في السعودية اليوم السبت.. عيار 24 بـ 501 ريال ترامب ينشر صورة لورقة الـ 100 دولار تحمل توقيعه ترامب: منحنا طهران مهلة أسبوع من أجل تشييع خامنئي الخطوط السعودية تنفي تسليم طائرات مملوكة لها لجهة خاضعة للعقوبات كولومبيا تتغلب على غانا وتتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم الأرجنتين تعبر الرأس الأخضر في مباراة مثيرة وتتأهل إلى دور الـ16
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة اليوم، عن فتح البوابة الإلكترونية “جامعتي” لإدخال طلبات التحويل الداخلي والخارجي، وذلك للطلاب والطالبات الراغبين في التحويل بين كليات وتخصصات الجامعة والتحويل الخارجي للعام الجامعي 1448هـ خلال الفترة 20- 27 من شهر محرم من العام الحالي.
ودعت الجامعة الراغبين في الاطلاع على الشروط والمواعيد إلى زيارة الرابط التالي: https://bu.edu.sa/sites/default/files/2026-07/دليل%20التحويل%20الجامعي%201448%20هـ%202026.pdf.