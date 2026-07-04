جامعة الباحة تعلن مواعيد طلبات التحويل الداخلي والخارجي

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة اليوم، عن فتح البوابة الإلكترونية “جامعتي” لإدخال طلبات التحويل الداخلي والخارجي، وذلك للطلاب والطالبات الراغبين في التحويل بين كليات وتخصصات الجامعة والتحويل الخارجي للعام الجامعي 1448هـ خلال الفترة 20- 27 من شهر محرم من العام الحالي.

ودعت الجامعة الراغبين في الاطلاع على الشروط والمواعيد إلى زيارة الرابط التالي: https://bu.edu.sa/sites/default/files/2026-07/دليل%20التحويل%20الجامعي%201448%20هـ%202026.pdf.