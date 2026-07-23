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جامعة الجوف تفتح باب القبول الإلحاقي لبرامج الماجستير للعام الجامعي 1448هـ

الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٧ صباحاً
جامعة الجوف تفتح باب القبول الإلحاقي لبرامج الماجستير للعام الجامعي 1448هـ
المواطن - واس

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أعلنت جامعة الجوف، ممثلة بعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، عن إتاحة القبول الإلحاقي لعدد من برامج الدراسات العليا (الماجستير) للعام الجامعي 1448 هـ.
وتضم البرامج المتاحة: ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، وماجستير مكافحة العدوى، وماجستير الصحة العامة، وماجستير العلوم في المختبرات الإكلينيكية، وماجستير العلوم في الرياضيات، وماجستير العلوم في الكيمياء، وماجستير العلوم في الأمن السيبراني، وماجستير العلوم في التمريض (الذي يشمل مسار تمريض الطوارئ “مدفوع” ومسار الأمومة والطفولة “مدفوع مع منح مجانية حسب المفاضلة”)، إضافة إلى ماجستير التربية في الإرشاد النفسي.
وتبدأ فترة التقديم من الأربعاء الموافق 2026/07/22 وتختتم يوم السبت الموافق 2026/08/08، وللتقديم والاطلاع على دليل القبول يمكن مسح رمز الاستجابة السريع (QR) الموضح في الإعلان.

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