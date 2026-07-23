مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا طرح 60 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها لائحة الأندية غرامة بين 3 و6 آلاف ريال لمخالفة المراوغة بين المركبات المياه: الانتهاء من تنفيذ الربط المائي في غران بخليص لخدمة أكثر من 10 آلاف مستفيد أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى الثامنة مساء جامعة الجوف تفتح باب القبول الإلحاقي لبرامج الماجستير للعام الجامعي 1448هـ النفط عند أعلى مستوى في 6 أسابيع تسجيل 5764 حالة وفاة خلال موجة الحر بفرنسا أوروبا تواجه جفافًا حادًا بفعل الارتفاع القياسي في درجات الحرارة استقرار الدولار.. والين قرب أدنى مستوياته في 40 عامًا
أعلنت جامعة الجوف، ممثلة بعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، عن إتاحة القبول الإلحاقي لعدد من برامج الدراسات العليا (الماجستير) للعام الجامعي 1448 هـ.
وتضم البرامج المتاحة: ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، وماجستير مكافحة العدوى، وماجستير الصحة العامة، وماجستير العلوم في المختبرات الإكلينيكية، وماجستير العلوم في الرياضيات، وماجستير العلوم في الكيمياء، وماجستير العلوم في الأمن السيبراني، وماجستير العلوم في التمريض (الذي يشمل مسار تمريض الطوارئ “مدفوع” ومسار الأمومة والطفولة “مدفوع مع منح مجانية حسب المفاضلة”)، إضافة إلى ماجستير التربية في الإرشاد النفسي.
وتبدأ فترة التقديم من الأربعاء الموافق 2026/07/22 وتختتم يوم السبت الموافق 2026/08/08، وللتقديم والاطلاع على دليل القبول يمكن مسح رمز الاستجابة السريع (QR) الموضح في الإعلان.