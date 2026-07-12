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جامعة الحدود الشمالية تطلق برنامج “واعد” ومبادرة “ملاذ” ضمن المهرجان الصيفي

الأحد ١٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
جامعة الحدود الشمالية تطلق برنامج “واعد” ومبادرة “ملاذ” ضمن المهرجان الصيفي
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت جامعة الحدود الشمالية اليوم، برنامج “واعد” المخصص للأطفال، بالتعاون مع جمعية براعم لتنمية الطفل، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب، ويستمر لمدة شهر، وذلك في إطار جهود الجامعة لتقديم برامج نوعية تسهم في تنمية مهارات الأطفال واستثمار أوقاتهم خلال الإجازة الصيفية.
ويهدف برنامج “واعد” إلى تنمية قدرات الأطفال واكتشاف إمكاناتهم من خلال باقة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والتربوية، التي تعزز الجوانب المعرفية والاجتماعية والإبداعية والحركية، ضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، تسهم في بناء شخصية متوازنة، وتنمية المهارات بأساليب مبتكرة وممتعة.
ويتضمن المهرجان أيضًا مبادرة “ملاذ” الموجهة للأسرة، التي تقدم برامج توعوية وترفيهية تهدف إلى تعزيز التماسك الأسري وإثراء أوقات أفراد الأسرة بأنشطة متنوعة، إلى جانب مبادرة “قروم الشمال” المخصصة للشباب، التي تركز على تنمية مهاراتهم، واستثمار طاقاتهم، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية والبرامج النوعية.
ويتيح المهرجان للزوار الاستفادة من مرافق المبنى الترفيهي بالجامعة، التي تشمل الصالة الرياضية، والمسبح، والألعاب الإلكترونية، والألعاب الذهنية، بما يوفر خيارات متنوعة تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، وتسهم في تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية في بيئة آمنة ومحفزة.
ويأتي تنظيم المهرجان ضمن مبادرات جامعة الحدود الشمالية الرامية إلى توسيع نطاق خدماتها المجتمعية، من خلال تقديم برامج تعليمية وثقافية وترفيهية تسهم في تنمية المهارات، وتعزيز التفاعل المجتمعي، وترسيخ دور الجامعة في خدمة المجتمع.

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