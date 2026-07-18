جامعة الحدود الشمالية تنظم ماراثونًا رياضيًّا في طريف

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نظمت جامعة الحدود الشمالية، ممثلةً بفرعها في محافظة طريف، اليوم، ماراثونًا رياضيًا بطول 5 كيلومترات، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي، بمشاركة أكثر من 100 متسابق من مختلف فئات المجتمع.
ويهدف الماراثون إلى تعزيز نمط الحياة الصحي وتشجيع ممارسة رياضة المشي، فيما خصصت اللجنة المنظمة جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.
وأكدت الجامعة أن الفعالية تأتي لترسيخ ثقافة الرياضة المجتمعية ورفع الوعي بأهميتها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة العامة.