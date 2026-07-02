جامعة القصيم تعلن شروط القبول للعام الجامعي 1448-1449هـ

أعلنت جامعة القصيم شروط وآلية القبول للعام الجامعي 1448-1449هـ، وذلك في إطار استعداداتها لاستقبال الطلبة المستجدين الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس والدبلوم.

ودعت الجامعة جميع المتقدمين إلى تقديم طلبات الالتحاق من خلال المنصة الوطنية للقبول الموحد “قبول”، مؤكدة أهمية الاطلاع مسبقًا على البرامج الأكاديمية المتاحة، إلى جانب دليل القبول والضوابط والشروط المنظمة لعملية التقديم.

كما أوضحت أن تفاصيل البرامج وشروط القبول متاحة عبر موقعها الرسمي، بما يتيح للمتقدمين التعرف على التخصصات والإجراءات المطلوبة قبل بدء التسجيل.

ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق ببرامجها الأكاديمية إلى الاطلاع على البرامج المتاحة، ودليل القبول وشروطه، عبر موقعها الرسمي: https://www.qu.edu.sa/undergraduate-admission/.