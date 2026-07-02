فنزويلا: إنقاذ فرد أمن من تحت ركام متجر بعد 8 أيام من الزلزالين جامعة القصيم تعلن شروط القبول للعام الجامعي 1448-1449هـ جامعة حائل تتيح التخصيص لطلبة السنة الأولى المشتركة اللواء الركن شايع الودعاني يلتقي منسوبي قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية ضبط 6 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بأحد مراكز المساج القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلوجرامًا من القات في جازان ارتفاع حصيلة انفجار العاصمة السورية دمشق إلى 5 قتلى و16 جريحًا روسيا تعلن مقتل 5 أشخاص في هجمات أوكرانية بمسيرات وصواريخ إيطاليا.. بركان إتنا في صقلية ينفث رمادًا وحممًا متوهجة “الجيومكانية” تعزز ريادة المملكة بشهادتي آيزو لإدارتي المعرفة والابتكار
أعلنت جامعة القصيم شروط وآلية القبول للعام الجامعي 1448-1449هـ، وذلك في إطار استعداداتها لاستقبال الطلبة المستجدين الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس والدبلوم.
ودعت الجامعة جميع المتقدمين إلى تقديم طلبات الالتحاق من خلال المنصة الوطنية للقبول الموحد “قبول”، مؤكدة أهمية الاطلاع مسبقًا على البرامج الأكاديمية المتاحة، إلى جانب دليل القبول والضوابط والشروط المنظمة لعملية التقديم.
كما أوضحت أن تفاصيل البرامج وشروط القبول متاحة عبر موقعها الرسمي، بما يتيح للمتقدمين التعرف على التخصصات والإجراءات المطلوبة قبل بدء التسجيل.
ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق ببرامجها الأكاديمية إلى الاطلاع على البرامج المتاحة، ودليل القبول وشروطه، عبر موقعها الرسمي: https://www.qu.edu.sa/undergraduate-admission/.