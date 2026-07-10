جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 29 برنامجًا للدراسات العليا

أعلنت جامعة القصيم فتح باب التقديم على برامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1448هـ، وذلك ابتداءً من الأحد 27 محرم وحتى 11 صفر 1448هـ، ضمن جهودها في إتاحة فرص تعليمية نوعية تسهم في إعداد الكفاءات الوطنية وتعزيز مسيرتها الأكاديمية والبحثية.

وتطرح الجامعة 29 برنامجًا لمرحلتي الماجستير والدكتوراة، تُقام في الفترة المسائية، بما يتيح مرونة أكبر للدارسين، كما توفر منحًا دراسية مجانية للطلبة المتميزين، إلى جانب رسوم دراسية تنافسية، وحلول مالية مرنة، ومنح وحوافز بحثية تدعم التميز والإنتاج العلمي.

وأكدت الجامعة أن برامج الدراسات العليا تستند إلى بيئة أكاديمية وبحثية متطورة، مدعومة بمعامل ومختبرات علمية، بما يسهم في تعزيز جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية، ويدعم بناء كوادر مؤهلة تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل، داعية الراغبين في الالتحاق إلى التقديم خلال فترة القبول المحددة، من خلال موقع الجامعة.