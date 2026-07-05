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جامعة الملك خالد تطلق برنامجًا لتأهيل 3 آلاف مشارك في الابتكار وريادة الأعمال

الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
جامعة الملك خالد تطلق برنامجًا لتأهيل 3 آلاف مشارك في الابتكار وريادة الأعمال
المواطن - فريق التحرير

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ينطلق غدًا البرنامج الصيفي التدريبي “ريادة 30” في جامعة الملك خالد، الذي يستهدف تأهيل 3000 مشارك ومشاركة من داخل الجامعة ومن مختلف مناطق المملكة، لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتمكين المشاركين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ريادية عبر تجربة تدريبية رقمية متكاملة.

ويُنفذ البرنامج عن بُعد عبر أكاديمية الجامعة KKUX، الشريك التقني، خلال الفترة من 5 يوليو إلى 13 أغسطس 2026، بإجمالي 120 ساعة تدريبية موزعة على 30 يومًا تمتد على مدى 6 أسابيع.

ويضم 39 ورشة تدريبية يقدمها أكثر من 30 مدربًا ومدربة من جامعة الملك خالد، إلى جانب جلسات إرشادية واستشارات فردية متخصصة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، فضلًا عن لقاءات مع رواد أعمال تُعقد أسبوعيًا كل يوم خميس، بما يسهم في إثراء التجربة التدريبية للمشاركين.

وأوضحت المشرفة على برنامج “ريادة 30″، الدكتورة لمياء القحطاني، أن البرنامج يقدم محتوى تدريبيًا متنوعًا يغطي مجالات الابتكار، والتفكير التصميمي، وبناء النماذج الأولية، ونماذج الأعمال، والتجارة الإلكترونية، والتسويق، والتمويل، والملكية الفكرية، والاستدامة، وريادة الأعمال الاجتماعية، بما يواكب مستجدات منظومة ريادة الأعمال، ويلبي احتياجات الراغبين في تأسيس وتنمية مشاريعهم الريادية.

وأكدت القحطاني أن برنامج “ريادة 30” يجسد توجه جامعة الملك خالد نحو بناء منظومة ريادية متكاملة تستثمر في الطاقات الشابة، وتوفر بيئة تدريبية نوعية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، وتسهم في تنمية مهارات الابتكار، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتمكين المشاركين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع واعدة، إلى جانب تمكينهم من فهم منظومة الاستثمار والتمويل في المملكة، وإكسابهم المهارات اللازمة لقيادة مشاريعهم بكفاءة واستدامة.

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