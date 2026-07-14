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جامعة الملك خالد تطلق برنامج التدريب الصيفي بـ30 برنامجًا تدريبيًا

الثلاثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٠ مساءً
جامعة الملك خالد تطلق برنامج التدريب الصيفي بـ30 برنامجًا تدريبيًا
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت جامعة الملك خالد، ممثلةً بعمادة شؤون الطلاب، برنامج التدريب الصيفي 2026، متضمنًا 30 برنامجًا ومبادرة تدريبية، موزعة على خمسة مسارات رئيسة تُنفذ بالتعاون مع عددٍ من الجهات المحلية والدولية.
وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور سعد بن سعيد القحطاني، أن البرنامج شهد منذ فتح باب التسجيل إقبالًا تجاوز أربعة آلاف متقدم ومتقدمة للتسجيل، في مؤشر يعكس وعي طلاب الجامعة بأهمية استثمار الإجازة الصيفية في تطوير مهاراتهم واكتساب الخبرات المهنية.
وأشار إلى أن البرنامج يضم خمسة مسارات رئيسة تشمل الشهادات الاحترافية، والبرامج الصحية، والبرامج الدولية، والبرامج القيادية ومهارات سوق العمل، إلى جانب البرامج التخصصية، بما يتيح للطلاب خيارات تدريبية متنوعة تتوافق مع تخصصاتهم الأكاديمية واهتماماتهم المهنية.
وأضاف أن مدة البرامج تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، فيما تمتد البرامج الدولية من أسبوعين إلى شهر، حيث تتنوع البرامج بين مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات وذكاء الأعمال، والتسويق الرقمي، وإدارة المشاريع، والتحول الرقمي، والبرامج الصحية، والهندسة، وريادة الأعمال، والقانون، والإعلام والاتصال، واللغة الإنجليزية، والسياحة والضيافة، إلى جانب المعسكرات التدريبية، والبرامج الدولية، وبرامج التبادل الطلابي، بما يعكس اتساع مجالات التدريب وارتباطها بالقطاعات ذات الأولوية واحتياجات التنمية الوطنية.

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