جامعة الملك فيصل تختتم برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي

اختتمت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2026، الذي استمر لثلاثة أسابيع.

وشارك في فعاليات البرنامج أكثر من (120) طالبة موهوبة من مختلف مناطق المملكة، ضمن أربعة مسارات علمية اشتملت على سبع وحدات متخصصة؛ بهدف تنمية القدرات العلمية والمهارية، وتعزيز الاهتمام بالعلوم والابتكار.

وأتاح البرنامج للمشاركين تجربة إثرائية جمعت بين المحتوى العلمي والتطبيق العملي، من خلال (14) نشاطًا متنوعًا في الجوانب العلمية والرياضية والترفيهية، بما أسهم في توسيع مدارك المشاركات، والتعريف ببيئات تعليمية ومهنية متخصصة.

وأكدت المشرفة على البرنامج الدكتورة منيرة النويران أن البرنامج أسهم في تنمية المعارف والمهارات العلمية، وتعزيز الثقة بالنفس، وتطوير قدرات الابتكار والعمل الجماعي وحل المشكلات، من خلال أنشطة إثرائية وتجارب تطبيقية متنوعة تُعنى باكتشاف المواهب ورعايتها، وتعزز جاهزية المشاركات للإسهام في مجالات العلوم والابتكار وخدمة الوطن.