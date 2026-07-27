جامعة الملك فيصل تختتم برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي

الصندوق العقاري يُودع مليارًا و82 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني البلديات والإسكان: أكثر من 63 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول لونا بير تعيد صياغة مفهوم الجمال والعناية بالبشرة الاحتلال الإسرائيلي يعتقل (44) فلسطينيًا بالضفة الغربية وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية الكويت تدين وتستنكر بشدة تكرار هجمات مليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر الأمن الغذائي: صرف 199 مليون ريال مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي الموارد البشرية توافق على إنشاء جمعية قمم لدعم مرضى الكلى بمنطقة عسير إصابة 34 شخصا جراء اصطدام بين عدة مركبات على طريق سريع في ألمانيا الكويت تدين الهجوم الحوثي على سفينة تابعة لشركة سعودية في البحر الأحمر
اختتمت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2026، الذي استمر لثلاثة أسابيع.
وشارك في فعاليات البرنامج أكثر من (120) طالبة موهوبة من مختلف مناطق المملكة، ضمن أربعة مسارات علمية اشتملت على سبع وحدات متخصصة؛ بهدف تنمية القدرات العلمية والمهارية، وتعزيز الاهتمام بالعلوم والابتكار.
وأتاح البرنامج للمشاركين تجربة إثرائية جمعت بين المحتوى العلمي والتطبيق العملي، من خلال (14) نشاطًا متنوعًا في الجوانب العلمية والرياضية والترفيهية، بما أسهم في توسيع مدارك المشاركات، والتعريف ببيئات تعليمية ومهنية متخصصة.
وأكدت المشرفة على البرنامج الدكتورة منيرة النويران أن البرنامج أسهم في تنمية المعارف والمهارات العلمية، وتعزيز الثقة بالنفس، وتطوير قدرات الابتكار والعمل الجماعي وحل المشكلات، من خلال أنشطة إثرائية وتجارب تطبيقية متنوعة تُعنى باكتشاف المواهب ورعايتها، وتعزز جاهزية المشاركات للإسهام في مجالات العلوم والابتكار وخدمة الوطن.