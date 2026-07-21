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جامعة الملك فيصل تفتح القبول في (21) برنامجًا للدبلومات المهنية بالكلية التطبيقية

الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
جامعة الملك فيصل تفتح القبول في (21) برنامجًا للدبلومات المهنية بالكلية التطبيقية
المواطن - فريق التحرير

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فتحت جامعة الملك فيصل باب التقديم للقبول في (21) برنامجًا للدبلومات المهنية النوعية (حضوري) التي تقدمها الكلية التطبيقية للعام الجامعي 1448هـ، خلال الفترة من 7 حتى 15 صفر 1448هـ، الموافق 21 حتى 29 يوليو 2026م.
وأوضح الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية الدكتور مصعب بن سعود البن زيد أن البرامج تغطي خمسة مسارات رئيسية، تشمل الأعمال والإدارة والقانون، والبيئة والاستدامة والموارد الطبيعية، والحاسب والتقنية، والإعلام والاتصال الرقمي، والصحة.
وبيّن عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبدالرحمن العبداللطيف أن برامج الدبلومات المهنية النوعية تُقدم حضوريًا وبرسوم، وتتيح مسارات تعليمية مرنة تمكّن الدارسين من المواءمة بين الدراسة والالتزامات الوظيفية.
وأفاد أن الجامعة هيأت منظومة قبول رقمية متكاملة تُمكّن المتقدمين من استكمال إجراءات التقديم والقبول وإتمام السداد إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية، داعيًا الراغبين إلى الاطلاع على دليل البرامج واستكمال إجراءات التقديم خلال الفترة المحددة.
وتأتي هذه البرامج امتدادًا لجهود الجامعة في تطوير منظومة التعليم التطبيقي والمهني، وتقديم برامج نوعية تستجيب لاحتياجات التنمية وسوق العمل، وتسهم في بناء كفاءات وطنية مؤهلة تمتلك المهارات المهنية والتطبيقية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية رأس المال البشري، ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

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