جامعة تبوك تبدأ مرحلة المفاضلة اللحظية عبر منصة قبول للعام الجامعي 1448هـ

بدأت جامعة تبوك، اليوم، مرحلة ظهور فرص القبول المتاحة والمحتملة وفترة المفاضلة اللحظية للعام الجامعي 1448هـ، عبر منصة “قبول”، وذلك ضمن الجدول الزمني المحدّث للقبول الجامعي لعام 2026م.

ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق ببرامجها الأكاديمية إلى الاطلاع على الفرص المتاحة عبر المنصة، ومراجعة معايير وإجراءات القبول، وترتيب الرغبات بعناية، واستكمال متطلبات التقديم خلال المواعيد المحددة، بما يضمن دخول طلباتهم في مراحل المفاضلة والقبول.

وبحسب الجدول الزمني المعلن، تستمر مرحلة ظهور فرص القبول المتاحة والمحتملة وفترة المفاضلة اللحظية من 3 حتى 18 يوليو 2026م، على أن تُعلن نتائج القبول النهائي وتأكيد الاختيار خلال الفترة من 19 حتى 21 يوليو، فيما تظهر الفرص المتبقية للقبول خلال الفترة من 22 يوليو حتى 2 أغسطس، تليها مرحلة استمرار القبول على الفرص المتبقية في الجامعات الأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من 3 حتى 31 أغسطس 2026م.

وأكدت جامعة تبوك أهمية متابعة المتقدمين والمتقدمات لمنصة “قبول” والقنوات الرسمية للجامعة، والتحقق من صحة البيانات، وترتيب الرغبات وفق الأولويات المناسبة، مشيرةً إلى أن الالتزام بالمواعيد المحددة يمثل خطوة أساسية في مسار القبول الجامعي.