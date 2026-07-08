جامعة تبوك تعلن دليل القبول الجامعي للعام 1448هـ

أعلنت جامعة تبوك إصدار دليل القبول الجامعي لدرجة البكالوريوس ودرجتي الدبلوم المتوسط والمشارك للعام الجامعي 1448هـ، عبر منصاتها الرسمية، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال طلبات القبول للطلاب والطالبات.

ويتضمن الدليل معلومات القبول والبرامج المتاحة، إضافة إلى الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية التقديم، بما يساعد المتقدمين على اختيار رغباتهم وفق المسارات والتخصصات المطروحة.

ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق ببرامجها الأكاديمية إلى الاطلاع على دليل القبول عبر موقعها الإلكتروني، ومتابعة المستجدات من خلال حساباتها الرسمية ومنصة “قبول”، مؤكدةً أهمية قراءة التعليمات بدقة قبل البدء في إجراءات التقديم.