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جامعة تبوك توسّع نطاق اعتمادها في منح شهادات الجودة بإضافة أربع مواصفات دولية

السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٣ مساءً
جامعة تبوك توسّع نطاق اعتمادها في منح شهادات الجودة بإضافة أربع مواصفات دولية
المواطن - فريق التحرير

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وسّعت جامعة تبوك نطاق اعتمادها الرسمي في خدمات تقويم المطابقة ومنح شهادات الجودة، بإضافة أربع مواصفات قياسية دولية جديدة، بعد استيفائها متطلبات المركز السعودي للاعتماد (SAAC).
وشمل التوسع مواصفات نظام إدارة استمرارية الأعمال (ISO 22301)، ونظام إدارة أمن المعلومات (ISO/IEC 27001)، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (ISO 45001)، ونظام الإدارة البيئية (ISO 14001)، بما يعزز مكانة الجامعة جهةً مانحةً لشهادات الجودة وفق المواصفات الدولية.
ويأتي هذا التوسع امتدادًا لدور الجامعة في دعم منظومة الجودة والاعتماد، وتمكين الجهات المستفيدة من الحصول على شهادات معتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز الاستدامة والامتثال.
ويعكس الإنجاز تطور منظومة الجامعة في مجالات الجودة والاعتماد وتقويم المطابقة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع موثوقية الخدمات، وتطوير بيئات العمل، وتعزيز تنافسية القطاعين الحكومي والخاص.

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