جامعة جازان تطلق برنامج موهبة الإثرائي البحثي “مسار الطالبات”

أطلقت جامعة جازان برنامج موهبة الإثرائي البحثي “مسار الطالبات”، الذي تنفذه بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ضمن جهودها في استثمار الطاقات الوطنية الواعدة، وتنمية مهارات الطالبات الموهوبات في البحث العلمي، من خلال بيئة أكاديمية وتطبيقية تسهم في إعداد جيل من الباحثات القادرات على الإبداع والابتكار.

ويستمر البرنامج أربعة أسابيع، بمشاركة عدد من الطالبات المؤهلات عبر البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، ويُنفذ بنظام حضوري “غير تفرغي” في مجمع الطالبات بمحلية وعدد من المراكز البحثية بجامعة جازان، إذ تهيئ الجامعة للمشاركات بيئة بحثية متكاملة داخل مختبراتها ومراكزها المتخصصة، بإشراف العديد من الباحثين والمختصين، بما يعزز خبراتهن التطبيقية، ويربط الجانب النظري بالممارسة العلمية.

ويهدف البرنامج إلى تنمية شغف الطالبات بالبحث العلمي، وتمكينهن من تعلّم منهجيات البحث واكتساب مهاراته من خلال الممارسة الفعلية، وإتاحة الفرصة لإجراء أبحاث ذات قيمة علمية، إلى جانب التفاعل المباشر مع الباحثين والاستفادة من خبراتهم، بما يسهم في استشراف مساراتهن العلمية المستقبلية.

وتتوزع الأبحاث التي تنفذها الطالبات على أربعة مسارات علمية، تشمل العلوم الطبية والحيوية والكيميائية، وعلوم الفيزياء والأرض والفضاء، والعلوم الهندسية، وعلوم الحاسب والرياضيات التطبيقية، بما يواكب الأولويات الوطنية في مجالات البحث والابتكار.

ويتضمن البرنامج محتوى علميًا وبحثيًا متخصصًا، وأنشطة تطبيقية، ومشروعات علمية، وحقائب مهارية تُعنى بتنمية الذكاء العاطفي، وتعزيز روح المبادرة، وصقل مهارات التفكير الإبداعي، إلى جانب زيارات علمية، ويُختتم بحفل تعرض فيه مشروعات الطالبات ومنجزاتهن البحثية.

وأوضحت رئيسة البرنامج الدكتورة رقية بنت ناصر معافا، أن استضافة الجامعة للبرنامج تعكس اهتمامها برعاية الموهوبات، وتهيئة بيئة بحثية محفزة تسهم في تنمية قدراتهن، وإعداد باحثات مؤهلات للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدةً أن البرنامج يوفر تجربة علمية تطبيقية تثري معارف المشاركات، وتعزز مهاراتهن في مجالات البحث والابتكار.

ويُعد برنامج موهبة الإثرائي البحثي إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، ويأتي تنفيذه بجامعة جازان امتدادًا للشراكة القائمة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة، وتعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار في المجالات ذات الأولوية التنموية.