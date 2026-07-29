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جامعة جازان تفتح باب التسجيل في برامج الزمالات المهنية للعام الجامعي 1448هـ

الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
جامعة جازان تفتح باب التسجيل في برامج الزمالات المهنية للعام الجامعي 1448هـ
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة جازان، ممثلةً بمعهد البحوث والخدمات الاستشارية، فتح باب التسجيل في برامج الزمالات المهنية للعام الجامعي 1448هـ، الهادفة إلى تطوير المهارات التخصصية من خلال مسارات تدريبية مرنة تلبي احتياجات سوق العمل، وتسهم في تنمية قدرات الكوادر الوطنية.

وأوضحت الجامعة أن البرامج المطروحة تشمل زمالة إدارة الطوارئ، وزمالة برمجيات أنظمة الكهرباء، وزمالة القيادة التنفيذية، إلى جانب الزمالة المهنية في التعليم والتعلّم، مبينةً أنها أُعدّت وفق أفضل الممارسات؛ لتنمية القدرات القيادية والتخصصية، وصقل الخبرات العملية، وتعزيز الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات, داعيةً الراغبين في تطوير مهاراتهم التخصصية إلى المبادرة بالتسجيل، والاطلاع على شروط القبول وآليته عبر المنصات الإلكترونية المخصصة.

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