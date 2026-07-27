جامعة جازان تفتح باب التقديم على برامج الدبلومات عن بُعد

أعلنت جامعة جازان، ممثلةً بمعهد البحوث والخدمات الاستشارية اليوم، فتح باب التقديم على برامج الدبلومات “مدفوعة القيمة” للعام الجامعي 1448هـ، ويستمر التسجيل حتى 15 أغسطس 2026م.

وأوضحت الجامعة أن البرامج، التي تنطلق في 27 أغسطس 2026م؛ تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات المتخصصة، وتقديم تعليم نوعي يمزج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وذلك في إطار حرص الجامعة على التوسع في برامجها الأكاديمية والمهنية، وتقديم خيارات تعليمية مرنة تتناسب مع تطلعات الراغبين في تطوير مهاراتهم وقدراتهم.

وبينت أن البرامج المتاحة للتقديم تتضمن الدبلوم المتوسط في تخصصات الموارد البشرية، وإدارة المستشفيات، وأمن المعلومات، كما تتضمن برامج الدبلوم المشارك تخصصات إدارة الأزمات والكوارث، والسكرتارية الطبية، والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وإدارة المشاريع، والمحاسبة والتحليل المالي، والتسويق والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والمراجعة الداخلية والالتزام، والسلامة والصحة المهنية، والإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، ومساعد قانوني، وإدارة العمل التطوعي.

وأفادت جامعة جازان بأنه يمكن للراغبين الاطلاع على البرامج المتاحة وشروط القبول من خلال زيارة بوابة القبول الخاصة بالمعهد، مؤكدةً أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان فرصة التسجيل.