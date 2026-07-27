Icon

الصندوق العقاري يُودع مليارًا و82 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني Icon البلديات والإسكان: أكثر من 63 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول Icon لونا بير تعيد صياغة مفهوم الجمال والعناية بالبشرة Icon الاحتلال الإسرائيلي يعتقل (44) فلسطينيًا بالضفة الغربية Icon وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية Icon الكويت تدين وتستنكر بشدة تكرار هجمات مليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر Icon الأمن الغذائي: صرف 199 مليون ريال مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي Icon الموارد البشرية توافق على إنشاء جمعية قمم لدعم مرضى الكلى بمنطقة عسير Icon إصابة 34 شخصا جراء اصطدام بين عدة مركبات على طريق سريع في ألمانيا Icon الكويت تدين الهجوم الحوثي على سفينة تابعة لشركة سعودية في البحر الأحمر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

جامعة جازان تفتح باب التقديم على برامج الدبلومات عن بُعد

الإثنين ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١:١٨ مساءً
جامعة جازان تفتح باب التقديم على برامج الدبلومات عن بُعد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة جازان، ممثلةً بمعهد البحوث والخدمات الاستشارية اليوم، فتح باب التقديم على برامج الدبلومات “مدفوعة القيمة” للعام الجامعي 1448هـ، ويستمر التسجيل حتى 15 أغسطس 2026م.

وأوضحت الجامعة أن البرامج، التي تنطلق في 27 أغسطس 2026م؛ تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات المتخصصة، وتقديم تعليم نوعي يمزج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وذلك في إطار حرص الجامعة على التوسع في برامجها الأكاديمية والمهنية، وتقديم خيارات تعليمية مرنة تتناسب مع تطلعات الراغبين في تطوير مهاراتهم وقدراتهم.

وبينت أن البرامج المتاحة للتقديم تتضمن الدبلوم المتوسط في تخصصات الموارد البشرية، وإدارة المستشفيات، وأمن المعلومات، كما تتضمن برامج الدبلوم المشارك تخصصات إدارة الأزمات والكوارث، والسكرتارية الطبية، والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وإدارة المشاريع، والمحاسبة والتحليل المالي، والتسويق والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والمراجعة الداخلية والالتزام، والسلامة والصحة المهنية، والإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، ومساعد قانوني، وإدارة العمل التطوعي.

وأفادت جامعة جازان بأنه يمكن للراغبين الاطلاع على البرامج المتاحة وشروط القبول من خلال زيارة بوابة القبول الخاصة بالمعهد، مؤكدةً أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان فرصة التسجيل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد