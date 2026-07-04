جامعة جازان تُطلق معسكر الذكاء الاصطناعي

تنطلق بعد غدٍ الاثنين، فعاليات معسكر الذكاء الاصطناعي، الذي تنظمه جامعة جازان ممثلةً بعمادة الموارد البشرية والتقنية، تحت شعار “ابتكار الحلول الذكية”؛ بهدف تنمية مهارات طلبة الجامعة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار، وتطوير نماذج أولية لحلول تقنية تُسهم في صناعة المستقبل.

وأوضحت الجامعة أن المعسكر، الذي يستمر حتى 23 يوليو الحالي، يستهدف طلبة الجامعة، ويُنفذ في مركز البحوث الهندسية والتقنية للطلاب، وفي المجمع الأكاديمي (1) للطالبات، عبر برنامج تدريبي متكامل يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية.

وبيّنت أن البرنامج يتناول أحدث مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، ويُعزز مهارات التفكير الإبداعي، والعمل الجماعي، وتحليل المشكلات، وتصميم الحلول الرقمية، إلى جانب ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال التقنية، بما يواكب التطورات المتسارعة في التقنيات الناشئة.

ودعت الجامعة الطلبة الراغبين إلى المبادرة بالتسجيل عبر الرابط المخصص للاستفادة من البرنامج التدريبي وما يقدمه من خبراتٍ تطبيقية: https://deanshipelit.jazanu.edu.sa/juforms/rej-camp-ju/.