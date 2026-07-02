فنزويلا: إنقاذ فرد أمن من تحت ركام متجر بعد 8 أيام من الزلزالين جامعة القصيم تعلن شروط القبول للعام الجامعي 1448-1449هـ جامعة حائل تتيح التخصيص لطلبة السنة الأولى المشتركة اللواء الركن شايع الودعاني يلتقي منسوبي قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية ضبط 6 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بأحد مراكز المساج القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلوجرامًا من القات في جازان ارتفاع حصيلة انفجار العاصمة السورية دمشق إلى 5 قتلى و16 جريحًا روسيا تعلن مقتل 5 أشخاص في هجمات أوكرانية بمسيرات وصواريخ إيطاليا.. بركان إتنا في صقلية ينفث رمادًا وحممًا متوهجة “الجيومكانية” تعزز ريادة المملكة بشهادتي آيزو لإدارتي المعرفة والابتكار
أعلنت جامعة حائل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل إتاحة التخصيص للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ، للطلبة الذين أنهوا متطلبات السنة الأولى المشتركة في الكليات الصحية والطبية والهندسية، ومسارات كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 5 يوليو 2026م.
وأوضحت الجامعة أن التخصيص يشمل عددًا من التخصصات في كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية التطبيقية، والصحة العامة والمعلوماتية الصحية، والهندسة، وعلوم وهندسة الحاسب الآلي، إلى جانب عدد من التخصصات في كليات إدارة الأعمال، والعلوم، والشريعة والقانون، والآداب والفنون، والتربية، وفق معايير وسعات قبول محددة لكل تخصص.
وأكدت الجامعة أن إجراءات التخصيص تأتي في إطار تنظيم انتقال الطلبة إلى تخصصاتهم الأكاديمية بعد استيفاء متطلبات السنة الأولى المشتركة، بما يحقق العدالة والشفافية، ويراعي الطاقة الاستيعابية للتخصصات المختلفة.