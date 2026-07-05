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جامعة حائل تطلق برنامجًا لتطوير مهارات جودة الحياة الصحية والمهنية

الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٠ مساءً
جامعة حائل تطلق برنامجًا لتطوير مهارات جودة الحياة الصحية والمهنية
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت جامعة حائل، ممثلة في عمادة الجودة والتطوير، برنامج “طوّر مهاراتك في الصيف” ضمن محور جودة الحياة الصحية والمهنية، تحت شعار “تعزيز القدرات في مجتمع طموح”؛ وذلك بهدف تنمية المهارات الشخصية والمهنية وتعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.

ويستهدف البرنامج الذي يُقدم (عن بُعد) جميع أفراد المجتمع، ويتضمن أربع ورش تدريبية متخصصة تشمل: النظام الغذائي الصحي، والذكاء العاطفي، وفن التعامل مع المستفيدين واختيار المسار المهني، بما يسهم في رفع جودة الحياة الصحية والمهنية وتنمية الكفاءات والمهارات العملية.

ويأتي البرنامج ضمن جهود الجامعة المستمرة لتعزيز المسؤولية المجتمعية ونشر ثقافة التعلم المستمر وتمكين الأفراد من اكتساب معارف ومهارات نوعية تسهم في تطوير الأداء الشخصي والمهني، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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