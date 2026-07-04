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في أنظمة الجودة والتميز المؤسسي

جامعة حائل تنال 9 شهادات دولية

السبت ٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
جامعة حائل تنال 9 شهادات دولية
المواطن - فريق التحرير

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حققت جامعة حائل تسع شهادات دولية للمواصفات القياسية العالمية (ISO) في عددٍ من عماداتها وإداراتها ومراكزها البحثية، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التميز المؤسسي، وتطوير منظومة الجودة، ورفع كفاءة الأداء وفق أفضل الممارسات العالمية.

وشملت الشهادات حصول عمادة الجودة والتطوير على شهادتي حوكمة المنظمات (ISO 37000:2021) وإدارة الامتثال (ISO 37301:2021)، فيما نالت عمادة شؤون الطلاب وعمادة البحث العلمي شهادة نظام إدارة الابتكار (ISO 56002:2019)، كما حصلت عمادة القبول والتسجيل على شهادة نظام إدارة استمرارية الأعمال (ISO 22301:2019).

وفي المجال البحثي والإداري، حصل مركز البحوث الطبية والتشخيصية على شهادة المختبرات الطبية ومتطلبات الجودة والكفاءة (ISO 15189:2022)، فيما نالت الإدارة العامة للميزانية والتخطيط والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية شهادة الخدمات المالية والأدوار التنظيمية الرسمية (ISO 50090:2022)، كما حققت الإدارة العامة للمشاريع والصيانة شهادة إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ (ISO 21502:2020).

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