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جامعة طيبة تتيح القبول لأصحاب المواهب المتميزة عبر برنامج جدير للتميز النوعي

الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٠ مساءً
جامعة طيبة تتيح القبول لأصحاب المواهب المتميزة عبر برنامج جدير للتميز النوعي
المواطن - واس

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أتاحت جامعة طيبة القبول للطلبة أصحاب المواهب المتميزة عبر برنامج “جدير للتميز النوعي”؛ الهادف إلى استقطاب الموهوبين في عدد من المجالات النوعية، وإتاحة فرص أكاديمية تتوافق مع قدراتهم وتسهم في تنمية إمكاناتهم.
ويشمل البرنامج مسارات التقنية والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، والابتكار وريادة الأعمال، والقيادة والتأثير المجتمعي، والإبداع، والرياضيين المتميزين، إلى جانب حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، وذلك وفق معايير وشروط محددة لكل مسار.
وأوضحت الجامعة، أن التقديم يتم عبر المنصة الوطنية للقبول الموحد من خلال الدخول إلى المنصة، واختيار الكلية المناسبة، ثم تحديد برنامج “جدير للتميز النوعي”، واستكمال طلب التقديم، مشيرةً إلى أن المفاضلة بين المتقدمين تُجرى وفق شروط كل برنامج والطاقة الاستيعابية.
ويتيح البرنامج الالتحاق بعدد من الكليات، من بينها كلية علوم وهندسة الحاسب، وكلية الهندسة، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية التصاميم والفنون، إضافة إلى الكليات المشاركة في البرنامج بحسب المسار المختار، بما يعزز استقطاب أصحاب المواهب وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم الأكاديمية في بيئة داعمة للتميز.

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