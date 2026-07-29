جامعة طيبة تفتح التسجيل في برنامج “جدير” لطلبة الصف الثالث الثانوي بالمدينة المنورة

أعلنت جامعة طيبة بدء التسجيل في برنامج “جدير”، المخصص لطلبة الصف الثالث الثانوي بمنطقة المدينة المنورة، الذي يتيح للطلاب الالتحاق بمسار التسجيل المزدوج والتأهيل الجامعي المبكر، بما يمكنهم من بدء رحلتهم الجامعية أثناء المرحلة الثانوية.

ويهدف البرنامج، الذي يُقدَّم مجانًا، إلى تمكين طلبة المرحلة الثانوية من دراسة مقررات جامعية معتمدة بالتزامن مع دراستهم، بما يعزز جاهزيتهم الأكاديمية، ويكسبهم خبرات جامعية مبكرة.

وأوضحت الجامعة أن التسجيل يبدأ يوم الأحد 2 أغسطس 2026م، ويستمر حتى يوم الخميس 13 أغسطس 2026م، على أن تُعلن نتائج القبول يوم الأحد 16 أغسطس 2026م.

ويتيح البرنامج معادلة المقررات واحتساب الساعات الدراسية المجتازة ضمن السجل الأكاديمي للطالب عند التحاقه بجامعة طيبة، كما يمنح نقاطًا إضافية في النسبة الموزونة عند اجتياز المقررات بدرجة لا تقل عن (90)، باستثناء التخصصات الطبية، إلى جانب مرونة الحضور من خلال عقد المحاضرات في الفترة المسائية، مع اشتراط ألا تقل نسبة الحضور عن (75%).

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم طالبًا في الصف الثالث الثانوي بإحدى مدارس منطقة المدينة المنورة، وألا تقل نسبته الموزونة عن (85%)، وتُحتسب من (50%) لاختبار القدرات و(50%) لمعدل الصف الثاني الثانوي، مع الالتزام بتسجيل مقررين في كل فصل، وأداء الاختبارات حضوريًا في الجامعة.