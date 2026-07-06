مصرع 8 أشخاص في مومباي جراء انهيار مبنى وأمطار موسمية غزيرة جامعة طيبة تفتح باب التقديم بنظام التدريس بالساعات للفصل الأول 1448هـ سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة في وسط وجنوب قطاع غزة تراجع أسعار النفط بأكثر من 1% بداية ظهور اللون في نخيل القصيم إيذانًا بانطلاق موسم الرطب هيئة تطوير محمية الملك سلمان تسجل اكتشافًا علميًا لعقرب الموت الأسود العربي فيصل بن فرحان يستعرض مع نظيره الصومالي العلاقات الثنائية ومستجدات الأمن الإقليمي السعودية تدعو دول العالم للشراكة معها لسد فجوات الذكاء الاصطناعي ألمانيا تقر موازنة 2027 بإنفاق يتجاوز 555 مليار يورو ترامب: أداء الولايات المتحدة فى حرب إيران رائع
أعلنت جامعة طيبة فتح باب التقديم للتعاون الأكاديمي بنظام التدريس بالساعات للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1448هـ، لحملة مؤهلات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، للعمل في عدد من كليات الجامعة وفروعها، وفق التخصصات المعلنة.
وأوضحت الجامعة أن التخصصات المطلوبة تشمل: ترجمة لغة الإشارة، والاتصال الجماهيري، وعلوم المختبرات السريرية، وهندسة نظم الطاقة، والصحافة، والتمريض، والعلاج التنفسي، وهندسة القياس والتحكم، والاتصال والإعلام، والفنون البصرية، وتمريض الصحة النفسية والعقلية، وهندسة الطاقة المتجددة، والإعلام المرئي والمسموع، وإدارة الأعمال، وتمريض العناية الحرجة.
وبيّنت أن التقديم يستمر حتى 11 يوليو 2026م، داعيةً الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على الشروط والتفاصيل واستكمال إجراءات التقديم عبر البوابة الإلكترونية للجامعة خلال المدة المحددة.