جامعة طيبة تفتح باب التقديم بنظام التدريس بالساعات للفصل الأول 1448هـ

أعلنت جامعة طيبة فتح باب التقديم للتعاون الأكاديمي بنظام التدريس بالساعات للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1448هـ، لحملة مؤهلات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، للعمل في عدد من كليات الجامعة وفروعها، وفق التخصصات المعلنة.

وأوضحت الجامعة أن التخصصات المطلوبة تشمل: ترجمة لغة الإشارة، والاتصال الجماهيري، وعلوم المختبرات السريرية، وهندسة نظم الطاقة، والصحافة، والتمريض، والعلاج التنفسي، وهندسة القياس والتحكم، والاتصال والإعلام، والفنون البصرية، وتمريض الصحة النفسية والعقلية، وهندسة الطاقة المتجددة، والإعلام المرئي والمسموع، وإدارة الأعمال، وتمريض العناية الحرجة.

وبيّنت أن التقديم يستمر حتى 11 يوليو 2026م، داعيةً الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على الشروط والتفاصيل واستكمال إجراءات التقديم عبر البوابة الإلكترونية للجامعة خلال المدة المحددة.