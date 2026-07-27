جامعة طيبة توضح ملابسات إلغاء القبول وتؤكد استيعاب جميع المقبولين

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أصدرت جامعة طيبة بيانًا توضيحيًا بشأن ما تداوله عدد من الطلاب حول إلغاء قبولهم، مؤكدة أن جميع الطلبة الذين صدرت لهم إشعارات قبول سابقة سيتم استيعابهم، واستكمال إجراءات قبولهم في التخصصات التي رُشحوا لها.
وأوضحت الجامعة عبر منصة إكس أن ما حدث كان نتيجة عدم اكتمال تحديث بعض الإجراءات التنفيذية بما يتوافق مع مستجدات القبول، مشيرة إلى أنه تمت معالجة الأمر بالكامل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح آثاره.
وأكدت جامعة طيبة أن حقوق جميع الطلبة المقبولين محفوظة، وأن استكمال إجراءات قبولهم سيتم وفق الآليات المعتمدة، داعية الطلاب إلى الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بإجراءات القبول.