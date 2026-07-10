جامعة نجران تعلن تمديد التقديم على 14 برنامجًا للماجستير

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أعلنت جامعة نجران، تمديد التقديم على (14) برنامجًا للماجستير، وذلك حتى 20 من شهر يوليو الجاري، عبر الرابط: https://edugate.nu.edu.sa/nu/ui/guest/application_online/index/typeHighApplicationOnlineIndex.faces.
وأوضحت الجامعة، أن رئيس الجامعة وجّه بتمديد التقديم على برامج الماجستير المجانية، لإتاحة الفرصة للراغبين والراغبات للالتحاق في (14) برنامجًا، في تخصصات نوعية، تشمل ماجستير الإدارة الهندسية، والذكاء الاصطناعي المهني، وعلم البيانات المهني، والتربية الخاصة المهني، والتربية المهني في القيادة التربوية، والمناهج وطرق التدريس، ورياض الأطفال، وتقنيات التعليم المهني، والماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، وغيرها من البرامج التي تواكب احتياجات سوق العمل.