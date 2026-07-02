جامعة نجران تُصدر دليل القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

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أصدرت جامعة نجران، ممثلةً بعمادة القبول والتسجيل، دليل القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1448هـ، متضمنًا التخصصات المتاحة، وشروط وضوابط القبول، وآلية احتساب النسب المؤهلة والموزونة، إضافةً إلى شروط الإكمال على التخصصات.
وأوضحت العمادة أن التقديم على جميع برامج البكالوريوس والدبلوم يتم من خلال منصة القبول الموحد، وذلك وفق المواعيد الزمنية وآليات وإجراءات التقديم والقبول المعلنة عبر المنصة، داعيةً المتقدمين إلى متابعة المنصة والالتزام بالتعليمات خلال جميع مراحل التقديم.
ودعت عمادة القبول والتسجيل جميع الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على دليل القبول عبر القنوات الرسمية للجامعة، والتأكد من استيفاء شروط وضوابط القبول، والاطلاع على التخصصات المتاحة ومواعيد التقديم، بما يسهم في استكمال إجراءات التقديم والقبول بكل يسر عبر المنصة الوطنية للقبول الموحد: https://www.uap.sa.