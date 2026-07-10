جبال غرب تبوك.. تكوينات صخرية شاهقة ورمال حمراء ترسم مشهدًا طبيعيًا فريدًا

تُعد الجبال الواقعة غرب منطقة تبوك من أبرز المواقع الطبيعية التي تستقطب هواة الاستكشاف والتصوير، لما تتميز به من ارتفاعات شاهقة وتكوينات صخرية نحتتها عوامل الطبيعة على مدى آلاف السنين، مشكّلةً مشاهد جيولوجية فريدة ومتنوعة.

وتنتشر في الموقع كتل صخرية ضخمة وأعمدة وجروف متفاوتة في أحجامها وألوانها، في مشهد يجسد التنوع الجيولوجي الذي تزخر به المنطقة، فيما تتخللها ممرات وأودية ورمال حمراء تضفي على المكان طابعًا بصريًا لافتًا، لا سيما عند شروق الشمس وغروبها، حين تتدرج ألوان الجبال والرمال في مشاهد طبيعية آسرة.

ويشكّل التباين بين وعورة الجبال وامتداد الرمال الحمراء لوحة طبيعية مميزة، جعلت الموقع وجهة مفضلة للمصورين ومحبي الرحلات البرية، لما يوفره من مشاهد بانورامية وتكوينات صخرية نادرة تمنح الزائر تجربة فريدة في قلب الطبيعة.

وتعكس هذه الجبال ما تتمتع به منطقة تبوك من مقومات طبيعية وجيولوجية متنوعة، تسهم في دعم السياحة البيئية وسياحة المغامرات، وتبرز ثراء المشهد الطبيعي في المنطقة.