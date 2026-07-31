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جمرك الحديثة يُحبط محاولة تهريب 36,773 حبة إمفيتامين

الجمعة ٣١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:١١ مساءً
جمرك الحديثة يُحبط محاولة تهريب 36,773 حبة إمفيتامين
المواطن - واس

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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب 36,773 حبة من مادة “الإمفيتامين” المخدر، ضُبطت مُخبأةً في إحدى الحافلات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم “زاتكا” حمود الحربي أنه عند خضوع إحدى الحافلات للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب المخدرة مُخبأة في تجويف مُعد لغرض التهريب أسفل الحافلة.

وأكّد المتحدث الرسمي أن الهيئة عبر جميع منافذها الجمركية ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركائها وزارة الداخلية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ودعا الحربي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل مع الهيئة على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) والرقم الدولي (009661910) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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