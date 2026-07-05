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جمعية تحفيظ القرآن الكريم ببريدة توقع ثلاث اتفاقيات شراكة

الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٦ مساءً
جمعية تحفيظ القرآن الكريم ببريدة توقع ثلاث اتفاقيات شراكة
المواطن - واس

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وقّعت جمعية تحفيظ القرآن الكريم ببريدة ثلاث اتفاقيات شراكة مع عدد من الجهات القرآنية والدعوية؛ بهدف تعزيز التكامل المؤسسي، وتوحيد الجهود في خدمة كتاب الله تعالى وتعليمه.
وشملت الاتفاقيات جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال بريدة؛ للتعاون في تنفيذ البرامج الدعوية والتوعوية ودمج الخدمة القرآنية في المبادرات الميدانية، وجمعية تحبير لتحفيظ القرآن الكريم بمركز الشُّعبة؛ للتكامل في برامج التحفيظ والإقراء وتبادل الخبرات والكوادر، وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالفويلق؛ لتوسيع نطاق الخدمة القرآنية وتعزيز المعايير المهنية المشتركة.
وتهدف الاتفاقيات إلى تكامل البرامج التعليمية والتأهيلية، وتبادل الخبرات والكوادر، والاستفادة من المنظومة الرقمية والعلمية، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، إلى جانب تفعيل برنامج “رخصة ممارس”.
وتقدّم الجمعية خدماتها لأكثر من 64,310 مستفيدين ومستفيدات، عبر 129 مقرًا ومركزًا، وبمشاركة أكثر من 1,340 معلمًا ومعلمة، فيما تضم برامجها مستفيدين من أكثر من 42 جنسية.

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