رياح شديدة على منطقة حائل حتى العاشرة مساء 

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح شديدة على منطقة حائل اليوم، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.
وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.