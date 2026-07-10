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رياح شديدة على منطقة حائل حتى العاشرة مساء 

الجمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
رياح شديدة على منطقة حائل حتى العاشرة مساء 
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

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