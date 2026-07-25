Icon

اقتران القمر بقلب العقرب يزيّن سماء الحدود الشمالية Icon حرائق الغابات تجبر “ناسا” على إخلاء موقع رئيسي في إسبانيا Icon طقس السبت.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق Icon متحدث التحالف: نفذنا عملية رد عسكري متناسبة لأهداف عسكرية مشروعة تابعة للمليشيا الحوثية الإرهابية في الحديدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم Icon صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام Icon الدولار يرتفع مدعومًا بارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات Icon طرح 10 فرص استثمارية بالعقيق لتعزيز التنمية الاقتصادية Icon إسبانيا تعلن حالة طوارئ وطنية في مدريد بسبب حرائق الغابات Icon أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

حرائق الغابات تجبر “ناسا” على إخلاء موقع رئيسي في إسبانيا

السبت ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٧ صباحاً
حرائق الغابات تجبر “ناسا” على إخلاء موقع رئيسي في إسبانيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أجبرت حرائق الغابات الهائلة التي اندلعت في أوروبا الجمعة “ناسا” على إخلاء واحدة من منشآتها الثلاث العالمية للاتصالات في الفضاء السحيق والموجودة في إسبانيا، ما أثر على قدرة الوكالة الأمريكية على التواصل مع المسابير الفضائية.
ويقع مجمّع مدريد للاتصالات الفضائية العميقة في روبليدو على مسافة نحو 65 كيلومترًا غرب وسط مدريد، وفق ما أفاد ناطق باسم “ناسا” في بيان.
وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية أن “الحريق مرّ عبر مجمّع مدريد للاتصالات الفضائية العميقة، وسيتم تقييم أي أضرار محتملة عندما يصبح القيام بذلك آمنًا”، مضيفة أنه تم “إجلاء جميع الموظفين”.
ومجمّع مدريد هو جزء من شبكة الفضاء العميق، وهو واحد من ثلاثة مواقع تتيح “لناسا” التواصل مع مركباتها الفضائية التي تستكشف أرجاءً نائية من المجرة.
أما الموقعان الآخران فيقعان في كانبرا الأسترالية وغولدستون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وقد “نقلت الوكالة دعم عمليات المهمات الفضائية إليهما”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد