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اعتراض صواريخ ومسيرات معادية

حرائق وأضرار بمرافق تابعة للكهرباء الكويتية إثر هجمات إيرانية

الأحد ١٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١١ مساءً
حرائق وأضرار بمرافق تابعة للكهرباء الكويتية إثر هجمات إيرانية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الكويت اندلاع حرائق وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من المرافق التابعة لوزارة الكهرباء، جراء العدوان الإيراني الآثم المستمر في استهداف المنشآت المدنية والحيوية داخل البلاد.

وأكدت الجهات المختصة أن فرق الطوارئ والدفاع المدني باشرت التعامل مع الحرائق واحتواء آثارها، فيما تواصل الجهات المعنية تقييم حجم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار الخدمات وحماية المرافق الحيوية.

وفي السياق ذاته، أفادت السلطات برصد صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي منذ فجر اليوم، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراضها والتعامل معها وفق الإجراءات الأمنية المتبعة.

 

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