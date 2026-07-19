فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية قطر والأردن ومصر حرائق وأضرار بمرافق تابعة للكهرباء الكويتية إثر هجمات إيرانية سلمان للإغاثة يوزع 25 ألف وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة بدء التقديم على برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في شركة معادن أعمدة الغبار الدوارة.. ظاهرة جوية تنشأ بفعل حرارة سطح الأرض اكتمال مغادرة الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة هيئة العقار تعلن مسار مستويات الوساطة العقارية ودبلوم الأنظمة والتشريعات العقارية منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعترض ثلاثة صواريخ إيرانية مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10716 نقطة أشهب اللال.. مفردة شعبية تستعيد حضورها مع اشتداد حرارة الصيف
أعلنت الكويت اندلاع حرائق وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من المرافق التابعة لوزارة الكهرباء، جراء العدوان الإيراني الآثم المستمر في استهداف المنشآت المدنية والحيوية داخل البلاد.
وأكدت الجهات المختصة أن فرق الطوارئ والدفاع المدني باشرت التعامل مع الحرائق واحتواء آثارها، فيما تواصل الجهات المعنية تقييم حجم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار الخدمات وحماية المرافق الحيوية.
وفي السياق ذاته، أفادت السلطات برصد صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي منذ فجر اليوم، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراضها والتعامل معها وفق الإجراءات الأمنية المتبعة.