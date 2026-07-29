القتل حدًّا بأحد الجناة اقتحم منزلًا واغتصب امرأة وقتلها عمدًا في الشمالية حرس الحدود بالمدينة المنورة يضبط مخالفًا لممارسته صيد الأسماك دون تصريح فهد بن سلطان يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري الغطاء النباتي يطرح 10 فرص تنمية مستدامة بشراكات استثمارية في الباحة المرور يطلق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة القمح يرتفع بأكثر من 1% في بورصة شيكاغو السعودية: الضربات على أهداف محددة في العراق جاءت دفاعًا عن النفس وفقًا للقانون الدولي وزارة الدفاع: تنفيذ ضربات نوعية ضد ميليشيات بالعراق استهدفت منشآت بترولية بالسعودية الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة مواطنًا مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؛ وذلك لممارسته الصيد دون تصريح، واستخدامه أدوات محظورة، واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة.
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