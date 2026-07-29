حرس الحدود بالمدينة المنورة يضبط مخالفًا لممارسته صيد الأسماك دون تصريح

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة مواطنًا مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؛ وذلك لممارسته الصيد دون تصريح، واستخدامه أدوات محظورة، واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية، والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة، وستُعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.