حرس الحدود بتبوك يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية

الصندوق العقاري يُودع مليارًا و82 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني البلديات والإسكان: أكثر من 63 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول لونا بير تعيد صياغة مفهوم الجمال والعناية بالبشرة الاحتلال الإسرائيلي يعتقل (44) فلسطينيًا بالضفة الغربية وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية الكويت تدين وتستنكر بشدة تكرار هجمات مليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر الأمن الغذائي: صرف 199 مليون ريال مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي الموارد البشرية توافق على إنشاء جمعية قمم لدعم مرضى الكلى بمنطقة عسير إصابة 34 شخصا جراء اصطدام بين عدة مركبات على طريق سريع في ألمانيا الكويت تدين الهجوم الحوثي على سفينة تابعة لشركة سعودية في البحر الأحمر
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة الوجه بمنطقة تبوك مواطنًا مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارسته الصيد دون تصريح، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية، والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، وعلى الرقم (994) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.