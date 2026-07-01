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السعودية

حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة

الأربعاء ١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
المواطن- فريق التحرير

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أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة بيش بمنطقة جازان، مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وتم تقديم المساعدة اللازمة له ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

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