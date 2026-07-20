حرس الحدود بمنطقة تبوك يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة البحرية البلديات والإسكان: إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه 322 كيلو جرامًا من القات المخدر صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية التعلّم يتفقان على تدريب مبتدئ بالتوظيف لـ3 آلاف مستفيد بدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448هـ زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب غربي كندا الجامعة الإسلامية تُعلن تمديد فترة التسجيل في برنامج “المقررات الإلكترونية” للطلاب الدوليين مقتل 25 على الأقل جراء السيول والانهيارات الأرضية في الهند وزارة الحج والعمرة تطلق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يومًا الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في المملكة بنسبة 11.4%
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة الوجه بمنطقة تبوك مواطنًا مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارسته الصيد دون تصريح، واستخدامه أدوات محظورة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية، والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وعلى الرقم (994) في بقية مناطق المملكة، مؤكدًا أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.