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حرس الحدود بمنطقة تبوك يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة البحرية

الإثنين ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٢ مساءً
حرس الحدود بمنطقة تبوك يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة البحرية
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة الوجه بمنطقة تبوك مواطنًا مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارسته الصيد دون تصريح، واستخدامه أدوات محظورة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية، والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وعلى الرقم (994) في بقية مناطق المملكة، مؤكدًا أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

 

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