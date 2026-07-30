الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب حرس الحدود بنجران يُقدّم المساعدة لـ 5 مقيمين علقت مركبتهم بالكثبان الرملية أبرزها الاتصالات والغذاء والتوحد.. طرح 49 مشروعًا عبر منصة استطلاع القتل حدًا بحق مدان باستدراج أطفال وتهديدهم واغتصابهم في الشرقية طالع المرزم يواكب ذروة جمرة القيظ وبوادر هجرة الطيور الدفاع الكويتية: وفاة عامل جراء عدوان إيراني آثم استهدف مبنى شركة صينية شمال البلاد مصر: طائرة مسيّرة وراء حريق سفينتين بميناء دمياط الإمارات تستنكر استهداف منشآت نفطية في السعودية بطائرات مسيّرة أتربة مثارة ورياح شديدة السرعة على منطقة نجران حتى السابعة نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية 0.6% بالربع الثاني
قدّمت دوريات البحث والإنقاذ بحرس الحدود بقطاع خباش في منطقة نجران، المساعدة لـ(5) مقيمين من الجنسية الباكستانية علقت مركبتهم في الكثبان الرملية.
ودعت المديرية العامة لحرس الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.