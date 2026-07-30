حرس الحدود بنجران يُقدّم المساعدة لـ 5 مقيمين علقت مركبتهم بالكثبان الرملية

قدّمت دوريات البحث والإنقاذ بحرس الحدود بقطاع خباش في منطقة نجران، المساعدة لـ(5) مقيمين من الجنسية الباكستانية علقت مركبتهم في الكثبان الرملية.

ودعت المديرية العامة لحرس الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.