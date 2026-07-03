حرس الحدود يحبط تهريب 10 كيلو حشيش في جازان ضبط أكثر من 6 آلاف قطعة ملابس مقلدة داخل مبنى سكني بالعزيزية مونديال 2026: إحصاءات رسمية تكشف أبرز أرقام المنتخبات واللاعبين حتى دور الـ(32) تصادم شاحنتين بالمدينة المنورة دون إصابات نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها يدعم نمو القطاع ويرفع جودة الخدمات جامعة تبوك تبدأ مرحلة المفاضلة اللحظية عبر منصة قبول للعام الجامعي 1448هـ رجل يضرم النار في نفسه أمام مقر الأمم المتحدة رياض محرز يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد خروج الجزائر من كأس العالم انخفاض أسعار الغذاء عالميًا للشهر الثاني مع تراجع الحبوب عودة أكثر من 640 ألف نازح إلى منازلهم في لبنان بعد تراجع التصعيد
أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان عن إحباط تهريب 10 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.
وأشارت الدوريات البرية لحرس الحدود إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email :[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.