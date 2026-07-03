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حرس الحدود يحبط تهريب 10 كيلو حشيش في جازان

الجمعة ٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٧ مساءً
حرس الحدود يحبط تهريب 10 كيلو حشيش في جازان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان عن إحباط تهريب 10 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.

وأشارت الدوريات البرية لحرس الحدود إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email :[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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