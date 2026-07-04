رئيس البرلمان التركي: لا سلام في الشرق الأوسط ما لم ينعم الفلسطينيون بالحرية انقطاع الكهرباء عن المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا تشكيل منتخب المغرب أمام كندا في ثمن نهائي كأس العالم حرس الحدود يحبط تهريب 22 كجم من الحشيش و14,000 قرص مخدر بعسير “الشؤون الإسلامية” تنفذ برامج دعوية وعلمية في أكثر من 120 دولة خلال 1447هـ ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة التخييم في منطقة عسير المرور: استخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف لتجاوز المركبات مخالفة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنظّم الحدث العالمي للاتصال والاستدامة الفضائية أكتوبر المقبل ناقلات تعود أدراجها في مضيق هرمز وزير الداخلية يستعرض العلاقات ومستجدات الأوضاع الأمنية في سوريا مع نظيره السوري
أعلن حرس الحدود بمنطقة عسير عن إحباط محاولة تهريب 22 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و14,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.
وأوضح بيان لحرس الحدود، فإن الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير نجحت في إحباط تهريب (22) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و (14,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.
فيما تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ودعا حرس الحدود المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتهريب أو ترويج المواد المخدرة عبر الرقم (994) أو الجهات الأمنية الأخرى.