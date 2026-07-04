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حرس الحدود يحبط تهريب 22 كجم من الحشيش و14,000 قرص مخدر بعسير

السبت ٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٥ مساءً
حرس الحدود يحبط تهريب 22 كجم من الحشيش و14,000 قرص مخدر بعسير
المواطن - فريق التحرير

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أعلن حرس الحدود بمنطقة عسير عن إحباط محاولة تهريب 22 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و14,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وأوضح بيان لحرس الحدود، فإن الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير نجحت في إحباط تهريب (22) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و (14,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

فيما تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ودعا حرس الحدود المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتهريب أو ترويج المواد المخدرة عبر الرقم (994) أو الجهات الأمنية الأخرى.

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