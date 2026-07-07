حرس الحدود يحتفي بتخريج طلبة الدورات التخصصية بالرياض

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احتفت المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم، بتخريج طلبة الدورات التخصصية، بحضور مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، وذلك في مقر المديرية بالرياض.
وتلقى الخريجون برامجهم التدريبية في معهد حرس الحدود بالرياض، بما يسهم في تأهيلهم، ورفع جاهزيتهم، وتعزيز كفاءتهم، ودعم تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة واقتدار.
وفي ختام الحفل، كرّم اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني المتميزين من الخريجين، تقديرًا لتفوقهم خلال البرامج التدريبية، وتحفيزًا لهم على مواصلة التميز في أداء مهامهم.