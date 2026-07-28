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حرس الحدود يختتم المعرض التوعوي بالسلامة البحرية بمنطقة جازان

الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٥ مساءً
حرس الحدود يختتم المعرض التوعوي بالسلامة البحرية بمنطقة جازان
المواطن - فريق التحرير

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اختتمت المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم, المعرض التوعوي بالسلامة البحرية والممارسات الصحيحة والحد من مخاطر الغرق، وذلك بمجمع كادي مول بمدينة جيزان.
واستعرض المعرض تعليمات وأنظمة حرس الحدود الخاصة بمرتادي الشواطئ، والعقوبات المترتبة على السباحة في المواقع غير المخصصة، وإرشادات السلامة الواجب اتباعها عند ارتياد البحر، وجهود حرس الحدود في مجالات البحث والإنقاذ، والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار.
ودعت المديرية العامة لحرس الحدود مرتادي الشواطئ والبحر إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة، لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

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